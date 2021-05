Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Korrekturmeldung: Ruhestörer widerstandslos festgenommen

Viersen (ots)

In unserer Meldung 347 hatten wir am 3.5. über den Einsatz von Spezialkräften bei einer Bedrohungslage berichtet. Wir haben dabei Spezialkräfte eingesetzt, wir bitten den falschen Ausdruck "Sondereinheiten", den wir in der Ursprungsmeldung benutzt haben, zu entschuldigen und nicht zu verwenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell