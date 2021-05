Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einsatz von Sondereinheiten: Ruhestörer widerstandlos festgenommen

Viersen: (ots)

Am Montag gegen 20:45 Uhr bedrohte ein 40-jähriger Bewohner eines Hauses auf der Cloerather Straße Einsatzkräfte der Polizei. Die Polizei war von Nachbarn alarmiert worden, weil der Mann ruhestörenden Lärm verursacht haben sollte. Der Mann bedrohte die Einsatzkräfte mit einem Messer und zog sich in das Haus zurück. Über ein offenstehendes Fenster drohte er den Einsatzkräften weiterhin. Die Polizei forderte Sondereinsatzkräfte an. Diese konnten den 40-jährigen Deutschen um 23:20 Uhr widerstandslos festnehmen. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen dauern an. Der 40-jährige hatte bereits am Samstagabend bei einem Ruhestörungseinsatz Widerstand geleistet und im Polizeigewahrsam die Zelle sowie Handfesseln zerstört. Wir hatten in unserer Meldung 345 heute über diesen Einsatz berichtet./ah (347)

