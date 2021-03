Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen Muldenkipper in Dahl

Hagen (ots)

Am Dienstagabend (30.03.2021) stahlen Unbekannte in Dahl einen Muldenkipper und fuhren damit in unbekannte Richtung weg. Gegen 20.50 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Ribbertstraße drei oder vier Personen, die sich im Bereich des dort abgestellten Baustellenfahrzeuges aufhielten. Diese starteten es und fuhren damit weg. Die eingesetzten Polizeibeamten kontaktierten den 41-jährigen Besitzer des Muldenkippers. Er sagte, dass das Fahrzeug grün ist und einen orangenen Überrollbügel hat. Es hat einen Wert von circa 20.000 Euro. Die Beamten konnten im weiteren Verlauf Reifenspuren erkennen, die in ein nahegelegenes Waldstück führten. Die Spuren verliefen sich jedoch und so konnten weder das Fahrzeug noch die unbekannten Täter aufgefunden werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell