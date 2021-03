Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger schießt in Dahl mit Schreckschusswaffe in die Luft

Hagen (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Montag (29.03.2021) in Dahl eine Gruppe Jugendlicher, von denen ein 17-Jähriger eine Schreckschusswaffe im Hosenbund mitführte. Gegen 20.45 Uhr erhielten die Polizeibeamten einen Einsatz zur Straße Am Volmewehr. Ein Zeuge teilte der Leitstelle mit, dass ein Mann aus einer dreiköpfigen Personengruppe mit einer Schreckschusswaffe geschossen hat. Sie konnten die Jugendlichen antreffen und bei einer Durchsuchung des 17-Jährigen die Schreckschusswaffe auffinden und sicherstellen. Der Hagener gab zu, mit dieser vor dem Eintreffen der Beamten geschossen zu haben. Sie nahmen ihn mit zur Wache und ließen ihn von seinem Vater abholen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. (sen)

