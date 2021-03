Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Wehringhausen - 20-Jähriger der Wohnung verwiesen

Hagen (ots)

Ein 20-jähriger Mann hat in der Nacht von Samstag (27.03.2021) auf Sonntag in der gemeinsamen Wohnung seine gleichaltrige Lebenspartnerin in Wehringhausen auf den Boden geschubst und wurde im Anschluss durch die Polizei für zehn Tag der Wohnung verwiesen. Die Polizisten sind aufgrund lautstarker Streitigkeiten durch Nachbarn alarmiert worden. Die Frau gab bei ihrer ersten Aussage an, dass sie in der Vergangenheit schon häufiger Opfer von Handgreiflichkeiten und Beleidigungen ihres Lebenspartners geworden ist. Dies sei immer dann der Fall, wenn er betrunken ist. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann sehr aggressiv. Er wurde wegen häuslicher Gewalt für zehn Tage der Wohnung verwiesen und angezeigt. Zudem sprachen die Beamten ein Rückkehrverbot aus.(sch)

