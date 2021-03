Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter Motorradfahrer nach Unfall

Hagen (ots)

Bei einem Unfall auf der Eilper Straße wurde am Freitag (26.03) ein Motorradfahrer leicht verletzt. Gegen 10.00 Uhr war eine 33-Jährige mit ihrem Renault in Richtung der Frankfurter Straße unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die Hagenerin ihr Fahrzeug wenden. Sie fuhr dafür über die Gegenfahrbahn nach links in eine kleine Parkbucht. Ein entgegenkommendes Motorrad musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor der 46-jährige Fahrer die Kontrolle über die Honda und stürzte. Der Hagener kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell