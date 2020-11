Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201123.1 Wesselburen: Diebe richten hohen Schaden an

WesselburenWesselburen (ots)

In der vergangenen Woche haben Diebe in Wesselburen bereits verlegte Kupferkabel von einer Baustelle entwendet. Während der Wert der Beute bei etwa 3.500 Euro liegen dürfte, ist der angerichtete Sachschaden deutlich höher zu beziffern.

Von Mittwoch, 18. November 2020, auf Donnertag, 19. November 2020, begaben sich Unbekannte zu einer Baustelle in der Schülper Chaussee, wo eine Firma Hauptleitungen der Telekom verlegte. Aus zwei Baustellengruben entwendeten die Täter nach Absägen einige Meter der bereits verlegten Kabel. Sie richteten dadurch einen Schaden in Höhe von etwa 6.500 Euro an, da nun ein Austausch der defekten Leitungen erfolgen muss.

Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 42875 in Verbindung setzen.

