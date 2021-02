Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210221 - 0205 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots)

(mc) In der Nacht von Freitag auf Samstag (19. - 20. Februar 2021) konnte dank einer aufmerksamen Zeugin ein Pkw-Aufbrecher noch am Fahrzeug festgenommen werden.

Gegen halb vier in der Nacht konnte die 55-jährige Frankfurterin in der Ottostraße einen Mann beobachten, der zunächst die Seitenscheibe eines Peugeot einschlug, um kurz darauf ins Fahrzeug zu klettern. Die Polizei alarmiert, trafen die Beamten nur wenige Augenblicke später am Einsatzort ein, um den 41-jährigen wohnsitzlosen Einbrecher noch auf dem Beifahrersitz festzunehmen.

Der Mann ist mit Ziel der Vorführung vor den Haftrichter ins Polizeipräsidium eingeliefert worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell