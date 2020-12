Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bohrhammer in Kinderwagen versteckt; Walsrode: Diebstahl aus Rohbau; Schwarmstedt: Portmonee gestohlen; Soltau: Einbruch: Fenster eingeschlagen

HeidekreisHeidekreis (ots)

02.12 / Bohrhammer in Kinderwagen versteckt

Walsrode: Eine 27jährige Frau aus Bad Fallingbostel wurde am Mittwochmittag, gegen 13.15 Uhr dabei beobachtet, als sie aus einem Baumarkt an der Heinrich-Hertz-Straße einen Bohrhammer im Wert von rund 180 Euro entwendete. Das Stehlgut versteckte sie in ihrem Kinderwagen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

02.12 / Diebstahl aus Rohbau

Walsrode: Von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte aus einem Rohbau an der Stormstraße sechs Dämmplatten im Wert von rund 70 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

02.12 / Portmonee gestohlen

Schwarmstedt: Unbekannte entwendeten einer 78jährigen Frau am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr in der Aldi-Filiale an der Celler Straße das Portmonee aus der Handtasche. Darin befanden sich etwa 1.000 Euro Bargeld. Die Handtasche war im Einkaufswagen abgelegt. Hinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

02.12 / Einbruch: Fenster eingeschlagen

Soltau: In der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 und Mittwoch, 14.30 Uhr drangen Unbekannte nach Zerschlagen einer Fensterscheibe in eine Wohnung an der Straße Zum Ebsbusch ein und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

02.12 / Portmonees aus Fahrzeugen gestohlen

Walsrode: In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte die Seitenscheibe dreier Pkw ein, die an der Oskar-Wolff-Straße, der Freudenthalstraße und der Anna-von-Behr-Straße abgestellt waren. Aus dem Innenraum entwendeten sie jeweils ein Portmonee mit insgesamt rund 30 Euro Bargeld und Ausweisen. Tathinweise bitte unter 05161/984480.

02.12 / Fenster an der "Felto" beschädigt und beschmiert

Soltau: Unbekannte beschädigten am Mittwoch, in der Zeit zwischen 18.30 und 22.00 Uhr ein Fenster der "Felto" an der Marktstraße in Soltau. Weitere fünf Fenster wurden mit Farbe beschmiert. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

