POL-HK: Soltau: Illegaler Aufenthalt; Bispingen/Soltau/A7: "Planenschlitzer" auf Autobahnparkplätzen unterwegs

HeidekreisHeidekreis (ots)

01.12 / Illegaler Aufenthalt

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr auf der Fritz-Reuter-Straße einen Kleintransporter, in dem sich drei Personen im Führerhaus befanden. Bei der Überprüfung der Ladefläche stellten die Polizisten fünf weitere Personen fest. Nach bisherige Erkenntnissen halten sich die acht aus Georgien stammenden Männer illegal in Deutschland auf. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

02.12 / "Planenschlitzer" auf Autobahnparkplätzen unterwegs

Bispingen/Soltau/A7: In der Nacht zu Mittwoch waren auf drei Parklätzen an der A 7 im Bereich Bispingen und Soltau sogenannte Planenschlitzer unterwegs. An insgesamt acht Lastkraftzügen sind die Planen aufgeschlitzt worden: sieben auf der Tank-und Rastanlage Lüneburger Heide Ost u. West, sowie eine auf dem Parkplatz Abelbeck. Sechsmal blieb es beim Versuch, zweimal waren die Täter erfolgreich. In einem Fall entwendeten sie zwei Reifen. Um welche Art Stehlgut es sich bei dem anderen Fall handelt, ist noch nicht bekannt. Zudem wurden etwa 800 Liter Dieselkraftstoff abgezapft.

