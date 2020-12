Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Großenwede: Tödlicher Verkehrsunfall

HeidekreisHeidekreis (ots)

30.11 / Tödlicher Verkehrsunfall

Großenwede: Am Montag, gegen 18.25 Uhr kam es auf der K 30, zwischen Großenwede und Zahrensen zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 47jähriger Schneverdinger war mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach Durchfahren einer Linkskurve, alleinbeteiligt ins Schleudern geraten und gegen zwei Bäume geprallt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

