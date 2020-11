POL-HK: 1. Soltau 2. Bad Fallingbostel 3. Wietzendorf/Munster

Polizeiinspektion Heidekreis

1. Soltau Lkw Fahrer unter Rausch Am Samstagabend wurde durch eine Mitarbeiterin des Autohofs an der Anschlussstelle Soltau-Ost ein Lkw-Fahrer gemeldet, der auf dem dortigen Tankstellengelände in Schlangenlinien fahre. Vor Ort stellten die Beamten einen 34-Jährigen Tschechen als verantwortlichen Lkw-Führer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge dieser Rauschfahrt.

Coronaparty aufgelöst Am frühen Sonntagmorgen wurde durch die Polizei in der Kirchstraße in Soltau eine Party mit sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufgelöst. Gegen die betroffenen Personen wurden Platzverweise ausgesprochen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet. Insgesamt wurden im Heidekreis im Rahmen von Kontrollen 25 Verstöße gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Heidekreis sowie gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung festgestellt werden.

2. Bad Fallingbostel Kellerbrand Am Samstag, gegen 17.00 Uhr, wurde durch Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Storm-Str. in Bad Fallingbostel ein Brand gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein brennendes Bett in einem Kellerraum gelöscht und größere Schäden verhindert werden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, da ein technischer Defekt ausgeschlossen werden konnte. Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen und verdächtige Umstände machen können, wenden sich bitte unter der Telefonnr. 05191/93800 an die Polizei in Soltau.

3. Munster/Wietzendorf

27.11 / Einbrecher stehlen Bargeld aus Kindergarten und Kirchenbüro Wietzendorf: Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 14.45 Uhr, sowohl in den St. Jakobi Kindergarten als auch in das Kirchenbüro der St. Jakobi-Kirche ein. Beim Kindergarten gelangten die Täter durch Aufhebeln der Hintereingangstür in die Räumlichkeiten und anschließend von dort in das benachbarte Kirchenbüro. In beiden Fällen entwendeten die Täter Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

28.11 / Betrunken zum Einkaufen gefahren Bispingen: Am Samstag kurz nach Ladenschluss hatte eine Mitarbeiterin des Penny-Marktes Bispingen eine augenscheinlich betrunkene Kundin gemeldet, die ihre zuvor getätigten Einkäufe in einen Pkw auf dem Parkplatz des Einkaufmarktes einlud und im Begriff war, mit ihrem Fahrzeug loszufahren. Die Kundin konnte noch vor Verlassen des Geländes durch die verständigte Polizei kontrolliert werden. Hierbei bestätigte sich der zuvor gemeldete Verdacht. Ein Atemalkoholtest der 54-jähringen Frau aus Bispingen ergab einen Wert von 3,5 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde einbehalten.

