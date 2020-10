Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Freitag, 06.10.2020, 21:50 Uhr

Ein 64-Jähriger befährt mit seinem Auto die Wormser Straße von der B9 kommend in Fahrtrichtung Weisenauer Straße. Als er nach links in eine Einfahrt abbiegt, kommt es zur Kollision mit einem Pedelec-Fahrer. Der 64-Jährige bemerkt zunächst nicht, dass es zum Zusammenstoß gekommen ist. Erst als der Pedelec-Fahrer ihn darauf anspricht, entschuldigt er sich und gibt an für den Schaden an dem Fahrrad aufzukommen. Der 64-Jährige ist zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert.

