Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl

Mainz (ots)

Freitag, 02.10.2020, 14:00 Uhr bis Montag, 05.10.2020, 10:25 Uhr

Zwischen Freitag und Montag brechen unbekannte Täter in einen Lagerraum in der Rheinallee ein und entwenden ein Elektrogerät in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Montag, 05.10.2020, 10:30 Uhr bis 10:45 Uhr

Am Montag versuchen unbekannte Täter in Mainz-Gonsenheim über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Als die Bewohnerin dies bemerkt und den Täter anschreit, flüchtet er. Der unbekannte Täter trug einen grauen Kapuzenpulli, eine dunkle Hose, war circa 180 cm groß und wird auf Anfang bis Mitte 20 geschätzt. Am Rollladen der Terrassentür entstand ein Sachschaden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell