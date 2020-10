Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall am Münsterplatz - Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Montag, 05.10.2020, 07:20 Uhr

Am Montagmorgen kommt es gegen 07:20 Uhr am Münsterplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen leicht verletzt werden. Ein Bus der Linie 55 befährt die Schillerstraße in Fahrtrichtung Bahnhofsstraße/Haltestelle Münsterplatz. Ein Schaufelbagger der angrenzenden Baustelle befährt die Binger Straße in Fahrtrichtung Große Bleiche und kreuzt somit den Fahrweg des Busses. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Bagger stößt mit dem eingeklappten Arm der Schaufel gegen die linke Fahrzeugseite des Busses. Dabei werden insbesondere die Fenster des Busses erheblich beschädigt. Der Bagger bleibt unbeschädigt.

Durch den Verkehrsunfall werden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Der 59-jährige Fahrer des Linienbusses, als auch der 57-jährige Fahrer des Schaufelbaggers erleiden einen leichten Schock. Letzterer erleidet zusätzlich eine leichte Verletzung. Eine 29-Jährige stürzt im Bus durch die Notbremsung und wird ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen werden vor Ort durch Rettungsgkräfte versorgt.

Zur Verkehrsunfallaufnahme sind die Große Bleiche und Binger Straße für circa 15 Minuten voll gesperrt. Dadurch kam der Linienverkehr auf diesen Straßen, als auch auf der Bahnhofstraße und Schillerstraße zum Erliegen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 in Verbindung zu setzen:

06131 65-4110

Oder per Mail an

Pimainz1@polizei.rlp.de

Oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz

https://www.polizeii.rlp.de/de/onlinewache/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell