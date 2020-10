Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Jugendgruppe mit Böllern beworfen

Jugenheim / Stadecken-Elsheim (ots)

Samstag, 03.10.2020, 23:00

Am Samstagabend feiert eine Jugendgruppe in den Weinbergen zwischen Jugenheim und Stadecken-Elsheim Geburtstag. Gegen 23:00 Uhr kommt eine rivalisierende Jugendgruppe von fünf Personen hinzu und bewirft die andere Gruppe mit Böllern. Ein Böller trifft dabei eine 14-Jährige am Kinn. Sie wird leicht verletzt. Der Name des Beschuldigten ist den Zeugen bekannt, er kann von den Polizeibeamten bislang jedoch nicht angetroffen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

