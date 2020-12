Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Rethem: Vandalismus in Rethem; Heidekreis: Taschendiebe erneut unterwegs; Suroide: Werkzeug gestohlen

HeidekreisHeidekreis (ots)

01.12 / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Soltau: Die Polizei in Soltau sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 17.11.2020, gegen 17.50 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Straße Böhmheide ereignete. Beschädigt wurde ein schwarzer BMW, mit HH-Kennzeichen, am vorderen, linken Kotflügel. Kurios in diesem Zusammenhang war, dass sich das beschädigte Fahrzeug von allein selbstständig machte, da die Handbremse nicht angezogen war. Dabei soll der Schaden allerdings nicht entstanden sein. Hinweise zum Unfall bitte unter 05191/93800.

29.11 / Vandalismus in Rethem

Rethem: In der Nacht zu Sonntag beschädigten Unbekannte durch Abreißen einer Sitzfläche die Gruppensitzbank an der Danziger Straße / Ecke Allerring. Außerdem rissen sie einen in die Erde eingelassenen, daneben befindlichen Abfalleimer aus der Verankerung. Zudem versuchten sie in Höhe der Hausnummer 14 einen Anhänger wegzuschieben und beschmierten ihn und andere Fahrzeuge mit Ketchup und Mayonnaise. Am Amts-Hauptmann-Jordanplatz drehten sie einen Pflanzkübel um und entleerten ihn auf diese Weise. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

30.11 / Taschendiebe erneut unterwegs

Heidekreis: Am Montag schlugen Taschendiebe erneut in mehreren Einkaufsfilialen im Heidekreis zu: In Walsrode, dortiger Aldi-Markt an der Cordinger Straße, in Soltau, Aldi-Filiale an der Straße Böhmheide und in der Lidl-Filiale am Kohlenbissener Grund in Munster. Die Täter hatten jeweils das Portmonee beziehungsweise die Brieftasche im Visier, die sie unbemerkt aus Handtaschen oder dem Einkaufswagen nahmen. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

30.11 / Werkzeug gestohlen

Suroide: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag auf einem landwirtschaftlichen Gehöft gewaltsam in den Heizungsraum ein und entwendeten Elektrowerkzeug. Der Schaden wir auf rund 800 Euro geschätzt.

30.11 / Schwelbrand im Wald

Meinern: An der K14 gerieten aus unbekannter Ursache in einem Waldstück etwa zehn Quadratmeter Hochmoorboden in Schwelbrand. Die Meldung ging bei der Polizei am Montagvormittag ein. Der seit einigen Tagen schwelende Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

30.11 / Fußgängerin eingeklemmt

Soltau: Eine 29jährige Autofahrerin übersah am Montag, kurz nach 09.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Straße Böhmheide beim Rückwärtsfahren eine Fußgängerin. Sie klemmte die 33-Jährige zwischen deren Einkaufswagen und geparkten Pkw ein und verletzte sie dabei leicht.

