Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mann zusammengeschlagen - Zeugen gesucht; Munster: In Imbiss eingestiegen; Soltau: Einbruch: Bargeld entwendet; Benefeld: Strohballen in Brand gesetzt

HeidekreisHeidekreis (ots)

29.11 / Mann zusammengeschlagen - Zeugen gesucht

Bad Fallingbostel: Ein 31jähriger Mann ist am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr auf einem Parkplatz am Kolkweg von mehreren Personen zusammengeschlagen worden. Bei einem Treffen mit einer ihm bekannten Person sei er zu Boden gerissen und von zwei weiteren, vermummten Tätern am Boden liegend getreten und geschlagen worden, so das Opfer. Das Motiv dürfte im privaten Bereich liegen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

29.11 / In Imbiss eingestiegen

Munster: In der Nacht zu Sonntag hebelten Unbekannte das rückwärtige Fenster eines Imbisses an der Straße Am Sandkrug auf, stiegen ein und entwendeten Bargeld, eine Musikbox und Tabak. Der Schaden wird auf rund 450 Euro geschätzt.

29.11 / Einbruch: Bargeld entwendet

Soltau: In der Zeit zwischen Samstag, 16.00 und Sonntag, 15.00 Uhr hebelten Unbekannte das Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Von-der-Wense-Weg auf, stiegen ein und entwendeten unter anderem Bargeld.

30.11 / Strohballen in Brand gesetzt

Benefeld: In der Nacht zu Montag, gegen 02.45 Uhr brannten auf einem Feld an der Ahrsener Straße etwa 60 gestapelte Strohballen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell