Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210221 - 0204 Frankfurt-Bornheim: Wahlplakate gestohlen - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(mc) Seit Anfang Februar wurden Wahlplakete der SPD in unterschiedlichen Straßen in Bornheim abmontiert und entwendet. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Zwischen dem 1. bis 10. Februar sind in der Kettelerallee, Berger Straße und an der Ecke Comeniusstraße / Usinger Straße sowie zwischen dem 18. und 19. Februar 2021 in der Vereinsstraße sowie am Johanniskirchplatz Plakate für die anstehende Kommunalwahl mutmaßlich gestohlen worden. Insgesamt fehlen 42 Werbeplakate.

Bislang gibt es nur einen Hinweis zu einem mutmaßlichen männlichen Täter im Kapuzenpullover. Näheres ist nicht bekannt.

Die Polizei Frankfurt bittet daher Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell