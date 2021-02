Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210219 - 0201 Frankfurt-Nordend: Corona-Kontrollen im Nordend

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (18.-19.02.2021) hat die Frankfurter Polizei an verschiedenen Örtlichkeiten im Nordend verstärkt Corona-Kontrollen durchgeführt. Erfreulicherweise mussten die Beamten lediglich in einem Fall tätig werden.

In den Nachtstunden bestreiften die Beamten des 3. Reviers mit dem Schwerpunkt der Corona-Kontrollen insbesondere den Holzhausenpark, Günthersburgpark und Heideplatz. Lediglich im Holzhausenpark konnten drei Personen angetroffen werden, welche sich nicht an die Corona-Verordnungen hielten, indem sie den Mindestabstand nicht beachteten. Zudem konsumierten sie auf dem dortigen Spielplatz Alkohol, was verboten ist. Die Drei schienen über die Kontrollen nicht erfreut und begegneten den Beamten aggressiv. Schlussendlich durften sie aufgrund eines ausgesprochenen Platzverweises allesamt den Park verlassen.

Darüber hinaus konnten die Beamten erfreulicherweise keine weiteren Verstöße feststellen. Stattdessen nutzten sie die Gelegenheit, um - unter Einhaltung des Mindestabstandes - mit den Bürgerinnen und Bürgern das ein oder andere Gespräch zu führen.

