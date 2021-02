Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210219 - 0199 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 19. Februar 2021, gegen 09.05 Uhr, befuhr ein Bus der Linie 45 die Gerbermühlstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung zur Straße Zum Apothekerhof wollte der 44-jährige Fahrer nach links abbiegen und kollidierte dabei im Gegenverkehr mit dem Toyota Auris eines 67-jährigen Frankfurters. Der 67-Jährige wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Gesamtschadenshöhe beziffert sich auf etwa 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem 8. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510800 in Verbindung zu setzen.

