POL-F: 210219 - 0196 Frankfurt-Eschersheim: Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 18. Februar 2021, gegen 07.00 Uhr, kam es in der Eschersheimer Landstraße, in Höhe des Anwesens 424, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Ausgangspunkt des Streites dürfte nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen ein dort geparktes Auto gewesen sein. Dabei soll der Fahrer des Wagens, ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Offenbach, gegenüber einem 35-jährigen Frankfurter, nicht nur antisemitische Verbalinjurien benutzt, sondern diesem auch mit dem Tode bedroht haben.

Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 50-Jährige schließlich noch einen Stock aus dem Wagen geholt und damit nach dem 35-Jährigen geschlagen. Dieser erlitt dabei eine Schnittverletzung, welche ambulant behandelt werden musste.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich mit der Polizei Frankfurt unter der Telefonnummer 069-75553111 in Verbindung zu setzen.

