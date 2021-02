Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210219 - 0195 Frankfurt: Frankfurter Polizei legt mit Kontrollwoche Fokus auf Raser und illegale Autorennen - KART im Einsatz

Frankfurt (ots)

(em) Im Verlauf der nächsten Woche erhält die Kontrolleinheit Autoposer, Raser und Tuner (KART) Unterstützung von weiteren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, um konsequent gegen Raser und illegale Autorennen vorzugehen. Damit möchte die Frankfurter Polizei die Sicherheit im Straßenverkehr weiter erhöhen und erneut ein deutliches Zeichen setzen.

Ab heute intensiviert KART für eine Woche ihre ohnehin schon umfangreichen Kontrollen im gesamten Stadtgebiet. Seit drei Jahren ist die auf die Phänomenbereiche Poser, Raser und Tuner spezialisierte Kontrolleinheit der Frankfurter Polizei im Einsatz. Unzulässige Umbauten an Fahrzeugen jedweder Art, das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit sowie Imponiergehabe am Steuer können nicht nur für die im Fahrzeug befindlichen Personen, sondern auch für Unbeteiligte eine Gefahr darstellen. Mit der Unterstützung von weiteren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie gezielten Geschwindigkeitskontrollen, wird die Kontrolleinheit in den nächsten sieben Tagen insbesondere zu schnelles Fahren konsequent ahnden. Denn das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit gehört bereits seit Jahren zu den Hauptunfallursachen.

Im Laufe der nächsten Woche werden wir nicht nur in Form von Pressemitteilungen, sondern auch auf unseren Social Media-Kanälen über die Kontrollen der KART berichten. #MehrVorsichtMehrRücksicht

