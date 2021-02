Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf der Franz-Kerkhoff-Straße

Gronau (ots)

Rund 1.000 Euro Schaden hat ein Unbekannter an einem schwarzen Nissan in Gronau angerichtet. Zu dem Verkehrsunfall kam es auf der Franz-Kerkhoff-Straße am Mittwoch zwischen 07.00 und 13.00 Uhr. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Das Verkehrskommissariat erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell