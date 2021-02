Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verwirrte Frau aufgegriffen

Zeugen gesucht

Vreden (ots)

Am Mittwoch, dem 18.02.2021, betrat eine noch unbekannte Frau gegen 12.45 Uhr ein Firmengebäude am Konrad-Zuse-Ring in Vreden und setzte sich dort auf einen Stuhl. Da die Frau augenscheinlich orientierungslos ist und ihren Namen nicht angeben kann, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch den Polizeibeamten gelang es bislang nicht, die Personalien der Frau zu ermitteln - weder im persönlichen Kontakt, noch durch Ermittlungen in angrenzenden Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen. Der Unbekannten geht es augenscheinlich körperlich gut und sie ist unverletzt. Dennoch wurde sie zunächst in ein Krankenhaus gebracht und das Ordnungsamt wurde hinzugezogen. Beschreibung: Ca. 75 - 80 Jahre alt, ca. 170 cm groß, helle Hautfarbe, graue schulterlange zum Zopf gebundene Haare. Sie trägt eine braune Jeanshose, ein blau-violettfarbenes Oberteil (Länge bis Mitte Oberschenkel und darunter einen wollweißen Pullover bzw. eine Weste mit Reißverschluss. An den Füßen trägt sie Filzpantoffeln. Sie spricht vermutlich mit einem leichten bayrischen Akzent. Die Pantoffeln waren nicht durchnässt und die Frau auch nicht unterkühlt. Sie sprach von einem schwarzen Auto und hatte zwei Haushalts-Besteckmesser in der Hand. Wer Hinweise zu der Person geben kann, wird gebeten, sich sofort an den Notruf 110 zu wenden.

P.S.: Ein Foto der Frau wird zu diesem Zeitpunkt zur Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte noch nicht veröffentlicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell