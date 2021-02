Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drogen in Unterwäsche versteckt

Gronau (ots)

Angeschlagen auf den Cannabiswirkstoff THC ist bei einem 19-Jährigen ein Drogentest. Der Autofahrer war am Dienstagabend in Gronau auf der Bundesstraße 54 unterwegs, als Polizeibeamte ihn anhielten. In der Unterhose hatte der Niederländer eine geringe Menge Marihuana über die Grenze geschmuggelt. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Der Sicherstellung der Drogen folgten die Erhebung einer Sicherheitsleistung, die Untersagung der Weiterfahrt sowie ein Strafverfahren.

