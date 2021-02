Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Wagen auf Parkplatz angefahren

Reken (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein Autofahrer am Dienstag in Bahnhof Reken nach einem Unfall entfernt. Der unbekannte Verursacher hatte zwischen 13.05 und 13.30 Uhr einen grauen Opel Astra angefahren, der auf dem Edeka-Parkplatz an der Bahnhofstraße stand. Der Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

