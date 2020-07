Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag brachen unbekannte Täter in eine Bauhütte in Lembeck ein. Sie hebelten ein Vorhängeschloss auf, um in das Innere zu gelangen. Aus der Hütte entwendeten sie mehrere Werkzeuge.

Recklinghausen

Am Dienstag in den Morgenstunden verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Gartenlaube auf der Karlstraße. Entwendet wurde ein Akkuschrauber.

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen öffneten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster zu einem Büroraum an der Königsbank. Das Büro wurde nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Werkzeug und Bargeld.

Marl

In der Nacht zu Dienstag schlugen unbekannte Täter Scheibenelemente zum Hallenbad an der Emslandstraße ein. Im Gebäude wurden ein Putzraum und die Bademeisterkabine gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter anschließend ohne Beute durch die Haupteingangstür. Die Tür konnte mittels Fluchthebel geöffnet werden.

Am Dienstagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der 7. Etage eines Mehrfamilienhauses an der Adolf-Grimme-Straße. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit Schmuck und Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

