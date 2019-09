POL-ST: Diebstahl aus KFZ

Polizei Steinfurt

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Montagabend (09.09.), 18.30 Uhr und Dienstagmorgen, 5.00 Uhr, Bargeld und eine Sonnenbrille aus einem Auto entwendet. Der Wagen stand in einer geöffneten Garage am Lenneweg. Der Sachschaden liegt bei ca. 80 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

