POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin verletzt

Nordhorn (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bentheimer Straße. Ein 44-jährige Frau wurde verletzt, der Verursacher entfernte sich unerkannt. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bentheimer Straße in Richtung Zentrum. Kurz vor der Einmündung zur Schützenstraße kam ihr ein Radfahrer entgegen. Der unbekannte Mann hielt ein Handy in der Hand und war offenbar so abgelenkt, dass er die Radfahrerin nicht sah. Die Frau versuchte noch auszuweichen, stürzte jedoch nach einer Berührung zu Boden. Der Mann stürzte ebenfalls von seinem Rad, stieg anschließend wieder auf und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Frau verletzte sich durch den Sturz so schwer, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

