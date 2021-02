Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchversuch an der Neustraße

Gronau (ots)

Stand hielt eine Seitentür zu einem Modemarkt in Gronau. Unbekannte versuchten, sich gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Neustraße zu verschaffen. Das Geschehen trug sich zwischen Donnerstag vergangener Woche, 08.45 Uhr, und Dienstag, 08.45 Uhr, zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell