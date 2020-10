Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Mehrparteienhaus

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Morgenstraße ein.

Zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr gelangten die Täter durch die offenstehende Hauseingangstür und verschafften sich Zugang zur Wohnung im dritten Obergeschoss. Im Inneren durchsuchten sie den gesamten Wohn- und Schlafbereich und entwendeten Bargeld.

Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Morgenstraße gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/ 666 3411 in Verbindung zu setzen.

Jasmin Goos, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell