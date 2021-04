Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Supermarkt

Rösrath (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (29.04.) verschafften sich unbekannte Täter gegen 00:25 Uhr Zugang zu einem Supermarkt in der Hans-Böckler-Straße und versuchten, Tabakwaren aus dem Verkaufsraum zu stehlen. Die Täter scheiterten jedoch an einem Rolltor und ließen - vermutlich auch aufgrund der Alarmauslösung - von ihrem Vorhaben ab. Lediglich ein paar Schokoriegel wurden aus dem Kassenbereich entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205- 0. (mw)

