POL-MI: Rollerfahrer stürzt im Kreisel - Polizei bittet Peugeot-Fahrer um Kontaktaufnahme

Porta Westfalica (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstagvormittag in Porta Westfalica-Neesen in einem Kreisel zu Fall gekommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei den Fahrer einen silberfarbenen Peugeot um Kontaktaufnahme.

Der Jugendliche war gegen 10.40 Uhr von der B 482 kommend auf der Hausberger Straße unterwegs. Als er sich im Kreisel mit der Straße "Schalksmühle" befand, näherte sich aus dieser Straße der Peugeot und fuhr in den Kreisel ein. Der 17-Jährige musste eignen Angaben zufolge stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen.

Da der Peugeot-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, wird dieser sowie mögliche Zeugen gebeten, sich bei den Beamten des Verkehrskommissariats zu melden unter Telefon (0571) 88660.

