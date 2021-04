Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte entwenden von vier BMWs Sensoren

Bad Oeynhausen (ots)

Im Stadtgebiet von Bad Oeynhausen entwendeten bisher Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von vier BMWs die Sensoren aus den Frontstoßstangen. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

In der Portastraße waren zwei BMWs der Baureihe 3er und 5er betroffen, welche jeweils auf den Grundstücken der Besitzer abgestellt waren. Ebenso angegangen wurde ein BMW X 3, der auf dem oberen Parkplatz am Krankenhaus Bad Oeynhausen abgestellt war. Letztendlich war ein weißer BMW, der auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Moltkestraße geparkt war, das Ziel der Teilediebe.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell