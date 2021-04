Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Festnahme nach Einbruch in Tennisclub

Porta Westfalica (ots)

Den Einbruch in das Clubhaus des TSC Porta in der Straße "Zur Schalksmühle" verhindern konnte ein aufmerksamer Zeuge nicht. Wohl aber führte er die Beamten auf die Spur des mutmaßlichen Täters (43), sodass dieser noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen werden konnte.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich der Tatverdächtige am frühen Dienstagabend gewaltsam Zutritt zu dem eingeschossigen Flachdachgebäude verschafft, als der Alarm auslöste. Dies hörte der Zeuge, sah kurz darauf Glassplitter an einer Hintertür und hörte ein Rascheln aus den dortigen Büschen. Dort bemerkte er den 43-Jährigen und rief kurz danach die Polizei, sodass die Beamten wenig später mithilfe des Beobachters auf den mutmaßlichen Täter trafen. Der Versuch zu flüchten, konnte von den Einsatzkräften unterbunden werden.

Der Mann hatte am Tatort offenbar nicht nur die Räumlichkeiten durchwühlt, sondern bereits zahlreiche Gegenstände aus dem Clubhaus gebracht, welche sich im nahen Umfeld des Vereinsheims auffanden. Darunter unter anderem ein Gasgrill samt zugehöriger Flasche, ein Flachbildschirm, ein CD-Player, Lautsprecher sowie mehrere Getränkekisten mit Leergut.

Nachdem die Beamten den Portaner vorläufig festgenommen hatten, verbrachte er die folgende Nacht in einer Mindener Gewahrsamszelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 43-Jährige am Mittwochvormittag seinen Heimweg antreten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell