POL-MI: Außenspiegel touchiert - Polizei sucht Geschädigten

Lübbecke (ots)

Nachdem ein Autofahrer am Montag, 19. April, auf der Bahnhofstraße in Lübbecke bei einem Wendemanöver mutmaßlich den Außenspiegel eines weißen Opel Corsa beschädigt hat, sucht die Polizei den oder die Geschädigte.

Eine Zeugin hatte seinerzeit um kurz nach 17 Uhr den Vorfall in Höhe der Einmündung "Vom-Stein-Straße" beobachtet und die Polizei per Online-Anzeige darüber informiert. Als eine daraufhin zur Unfallstelle entsandte Streifenwagenbesatzung eintraf, war der Opel nicht mehr da. In der Folge gelang es den Beamten, den mutmaßlichen Unfallverursacher zu ermitteln. Der konnte aber keine Hinweise zu dem Opel geben. Daher bitten die Beamten des Verkehrskommissariats den oder die Opel-Fahrerin um Kontaktaufnahme unter Telefon (05741) 2770.

