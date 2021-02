Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Kindergartenbus

Bergweiler (ots)

Am 09.02.2021 gegen 07:55 Uhr ereignete sich in der Ortslage Bergweiler an der Kreuzung Kaiserstraße/Borweg ein spektakulärer Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein Omnibus in Schrittgeschwindigkeit, besetzt mit Kindergartenkindern, die Kaiserstraße. Aufgrund Schneeglätte kam der Fahrer des Busses in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit einem abgestellten PKW. Anschließend stieß er mit dem Bus in ein Fenster eines angrenzenden Wohnhauses. Sowohl am Bus, am PKW, als auch am Wohnzimmerfenster entstanden Sachschaden. Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt! Die Kindergartenkinder wurden anschließend durch einen weiteren Mitarbeiter des Busunternehmens in den Kindergarten gefahren.

