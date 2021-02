Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in LKW, Parkplatz B410 Arzfeld

Prüm (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 07.02.2021, auf Montag, den 08.02.2021, kam es auf dem Parkplatz, angrenzend an die Bundesstraße 410 zwischen Lichtenborn und Arzfeld, zu einem Einbruchsdiebstahl in einen LKW. An Dreistigkeit nicht zu überbieten, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum LKW, in welchem sich noch der schlafende Fahrzeugführer befand. Gegenstände im Wert von 650 Euro wurden entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Parkplatz/B410 Arzfeld machen konnten oder die Angaben zur Tat oder mögliche Täter/Tatfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

