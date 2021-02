Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kinderansprecher

Wittlich (ots)

Am 08.02.2021 wurde gg. 10:25 Uhr in der Straße Zum Rollkopf in Wittlich ein 8-jähriges Mädchen aus einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug heraus angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Beim Herantreten ans Fahrzeug welches lediglich mit einer Person besetzt war, wurde von dem Mädchen bemerkt, dass die Person lediglich mit einem Oberteil bekleidet hinter dem Lenkrad saß. Die Person wird wie folgt beschrieben: helle Hautfarbe, kurze braune Haare, zwischen 30 und 50 Jahre alt, trug ein grünes Oberteil. Zum Fahrzeug konnten folgende Angaben gemacht werden: neue rer Pkw mit Stufenheck, dunkelgrün, Marke und Kennzeichen unbekannt. Gibt es möglicherweise noch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer geben können?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wittlich Tel. 06571/9260.

