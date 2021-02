Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vorfahrt missachtet

PKW kollidiert mit Roller

Daun (ots)

Am 06.02.2021, gegen 12:25 Uhr, befuhr eine 68-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Bitburger Straße und wollte folgend in den Kreisverkehr / Berliner Straße einfahren. Gemäß den getätigten Aussagen vor Ort, dürfte die PKW-Fahrerin den bereits im Kreisel bevorrechtigt fahrenden 62-jährigen Rollerfahrer übersehen haben, so dass es zur Kollision der Fahrzeuge kam, wonach das Zweirad samt Fahrer umfiel. Glücklicherweise verletzte sich hierbei die männliche Person nur leicht, u.a. an der Hand. Der Rollerfahrer wurde sodann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell