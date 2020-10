Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeug beschädigt Dachstuhl eines Garagengebäudes

Eifa - In der Zeit zwischen Dienstag (20.10.) und Mittwoch (21.10.) beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Dachstuhl eines Garagengebäudes in Eifa in der "Reinröder Straße".

Vermutlich befuhr der bisher unbekannte Fahrzeugführer die Landesstraße 3144 aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Rainrod und kam an der Unfallstelle aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Hierbei blieb er am Dachstuhl des Garagengebäudes hängen und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Geschädigter Unfallbeteiligter wird gesucht

Alsfeld - Am Mittwoch (21.10.) gegen 07:55 Uhr, befuhr ein 52 Jahre alter Alsfelder mit seinem VW Tiguan in Alsfeld die Alicestraße aus Richtung Grünberger Straße in Richtung stadteinwärts. Vor ihm fuhr ein LKW samt Anhänger. Im Kreuzungsbereich zur Georg-Dietrich-Bücking.Straße wollte der LKW nach dort einbiegen. Kurz vor dem Einbiegen bremste er verkehrsbedingt ab, hierbei fuhr der hinter ihm fahrende Alsfelder mit seinem VW Tiguan auf den Anhänger des LKW´s auf. Der LKW-Fahrer bemerkte den Aufprall scheinbar nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Schaden am Verursacher-Fahrzeug beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Geschädigten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld, Schwenzfeier, VA'e

