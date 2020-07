Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Neuss (ots)

In der Nacht zum Sonntag (05.07), gegen 03:35 Uhr, war ein 43-Jähriger mit seinem Motorroller in Horrem auf der "Alte Heerstraße" in Richtung Bundesautobahn 57 unterwegs. Im Bereich einer Querungshilfe für Fußgänger verlor er nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Gefährt und touchierte ein Verkehrszeichen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Dormagener auf die Fahrbahn.

Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Vortest bestätigte die Wahrnehmung der Ordnungshüter. Der Fahrer hatte offensichtlich deutlich dem Alkohol zugesprochen. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Dort entnahm ihm ein Arzt die erforderlich gewordene Blutprobe. Den Führerschein des Rollerfahrers beschlagnahmten die Ordnungshüter.

