Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei führt zum Auffinden des vermissten Wolfgang K.

Neuss, Meerbusch, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Mit Pressemeldung vom 05.07.2020 - 11:46 Uhr, berichteten wir von der intensiven Suche nach einem vermissten 56-jährigen Neusser.

Neben Streifenwagen beteiligten sich auch Polizeihunde und Hubschrauber an der Suche. Die Polizei veröffentlichte zudem eine Beschreibung und ein Bild des Mannes. Die Maßnahme und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Kreis Neuss führten am Sonntagabend (05.07.), gegen 19 Uhr, zum Erfolg. Der Vermisste konnte unversehrt an einer Bushaltestelle in Meerbusch-Osterath angetroffen werden. Er wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt.

Die Polizei bedankt sich - auch im Namen der Familie- bei allen, die die Suche unterstützt haben.

