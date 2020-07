Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert einen schwer verletzten Motorradfahrer

Neuss (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend (04.07.) verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Gegen 19:05 Uhr war ein 42-jähriger Düsseldorfer mit seinem VW auf der Straße Hammfelddamm in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei beachtete er an der Einmündung Europadamm nicht das Rotlicht der Ampel. In Folge dessen kam es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, der vom Hammfelddamm nach links in Richtung Europadamm abbiegen wollte.

Der 31-jährige Hondafahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun und sucht Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell