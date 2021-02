Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizeieinsatz in Bernkastel-Kues OT Wehlen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstag, den 06.02.2021 um 12:28 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine verdächtige Person gemeldet. Diese soll mit einer Langwaffe um ein Anwesen in Bernkastel-Kues OT Wehlen herumlaufen. Mit der Unterstützung der Polizeiinspektionen Wittlich und Zell konnte eine Person mit einem Luftdruckgewehr ausfindig gemacht werden. Diese befand sich zum Zeitpunkt der Festnahme in einem psychischen Ausnahmezustand. Anschließend wurde die Person in die Psychiatrische Abteilung im Krankenhaus Bernkastel zugeführt. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

