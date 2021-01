Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Autofahrerin beschädigt Außenspiegel und flüchtet (Korrekturmeldung)

WeselWesel (ots)

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei Wesel Zeugen. Eine Autofahrerin touchierte am Montag zwischen 12.00 und 12.30 Uhr mit ihrem silberfarbenen Wagen den Außenspiegel eines PKW und beschädigte ihn.

Dessen Fahrer hatte auf der Grünstraße in Wesel angehalten, um das silberne Auto an einer Engstelle im Bereich zwischen Stolberger Straße und Kartäuserweg passieren zu lassen. Die grauhaarige Unfallverursacherin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war, flüchtete nach dem Unfall.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 mit ihr in Verbindung zu setzen.

