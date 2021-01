Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Dachstuhlbrand

XantenXanten (ots)

Am Samstag, 09.01.2021, kam es gegen 22:30 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache auf der Rheinberger Straße in Xanten - Birten zu einem Dachstuhlbrand an einem zurzeit leerstehenden Einfamilienhaus. Trotz sofort eingeleiteter Löscharbeiten brannte der Dachstuhl komplett aus. Durch die Rauchgase wurde ein 30-jähriger Anwohner leicht verletzt. Vorsorglich wurde er zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 100000,- Euro. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Rheinberger Straße im Bereich des Brandortes für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgte durch Polizeibeamte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

