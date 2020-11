Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim

Am 2. November (Montag), gegen 18.10 Uhr, befuhr eine 54-jährige Frau aus Wassenberg mit ihrem Pkw die Burgstraße in Richtung Oberbrucher Straße. An der Einmündung zur Oberbrucher Straße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Daraufhin fuhr ein weißer Pkw Kombi auf den wartenden Pkw auf. Der/Die unbekannte Fahrer/in wendete unmittelbar sein/ihr Fahrzeug und flüchtete vom Unfallort. Obwohl die 54-Jährige versuchte dem Flüchtigen zu folgen, verlor sie das Fahrzeug aus den Augen.

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

