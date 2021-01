Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei fahndet mit Bild nach Räuber

MoersMoers (ots)

Nach dem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Moers bittet die Polizei die Bürger um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Sie hat ein Bild aus der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Überfall am Dienstag, 29. Dezember, an der Uerdinger Straße aufgezeichnet hat.

Weitere Infos zur Tat gibt es hier: https://url.nrw/4gE

Das Bild des gesuchten Täters und eine Personenbeschreibung stehen hier: https://url.nrw/4gL

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell